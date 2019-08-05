شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تقارير التجسس.. كيف تحذف سجل البحث على سيرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير حديثة لصحيفة الجارديان البريطانية أن مساعد "سيرى" الصوتى تمت مراقبته من قبل متعاقدين تابعين لجهة خارجية من أجل تحسينه، مع إعطائهم القدرة أيضًا على الوصول إلى التسجيلات الصوتية لمستخدمى أيفون، ما يعرض بيانات المستخدم للخطر، وأوقفت أبل لاحقًا برنامج Siri، وقالت إنها تجرى بعض الاختبارات الداخلية قبل أن يتمكنوا من اتخاذ أى خطوة، لكن إذا كنت من مستخدمى سيرى ولا تشعر بالرضا تجاه هذا، فهناك طريقة لحذف سجل بحث سيرى الخاص بك، إليك كيفية القيام بذلك

هناك طريقتان للقيام بذلك ويتطلب أحدهما تعطيل الخدمة بالكامل، لكن إذا كنت تريد الاستمرار فى استخدام سيرى مع حذف سجل البحث، فإليك ما عليك القيام به:

1. قم بغلق Safari على جهاز iPhone الخاص بك .

2. توجه إلى الإعدادات Settings.

Advertisements

" 3. قم بالتمرير لأسفل وحدد تطبيق Safari .

4. اضغط فوق "مسح السجل". Clear History