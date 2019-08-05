شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور وفيديو.. تعرف على خدمة "الروبوت الطبيب" لتقديم الاستشارات الطبية للحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الصحة السعودية تقنية "الروبوت" الآلى للاستشارات الطبية بين الأطباء، فى المستشفيات والمراكز الصحية فى منى والقوافل المتحركة.

ووفقا لحساب وزارة الصحة السعودية عبر تويتر، فقالت: "أطلقت وزارة الصحة تطلق تقنية جديدة باستخدام جهاز "الروبوت" الآلى للاستشارات الطبية بين الأطباء فى المستشفيات والمراكز الصحية فى منى والقوافل المتحركة خلال موسم الحج".

وأوضحت الوزارة، أن هذه التقنية الحديثة تتيح تقديم الاستشارة مع الأطباء من أى موقع بالمملكة، والوصول الافتراضى لأى مستشفى فى منى، كما تمكنهم من التنقل الذاتى داخل المستشفى، وصولا إلى سرير المريض، وتقديم الاستشارة السريرية بطريقة سهلة باستخدام أى جهاز ذكى وعبر شبكة الجيل الرابع.



وزارة الصحة السعودية

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، جرى تدريب الأطباء من داخل المشاعر ومن خارجها فى مدينتى الرياض وجدة على استخدام هذه التقنية الجديدة، لخدمة ضيوف الرحمن.

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ويتميز جهاز "الروبوت الطبيب "Robo Doctor، بإمكانياته المدمجة، مثل سماعة الطبيب وكاميرات تنظير خاصة لفحص الأذن والعين وكاميرا خاصة لفحص الجلد وغيرها من الأدوات التى تمكن الأطباء من تشخيص الحالات المرضية، وتقديم الاستشارات الطبية عن بعد.

كما يتميز الروبوت، بكاميرا ذات دقة عالية تمكنه من نقل الصورة بوضوح ونقاء عاليين معتمدة طبيا، وتمكن الطبيب من قراءة العلامات والمؤشرات الإكلينيكية، ويشمل ذلك الصور الإشعاعية.

ويشكل إدخال الخدمة إضافة نوعية لسرعة الاستجابة الزمانية والمكانية أمام الممارسين، وتسهل توفير أفضل خدمة ممكنة فى جميع المرافق الصحية أينما كانت.

ويعمل فريق الصحة الإلكترونية على مدار الساعة على توفير ومتابعة تطوير وتشغيل هذه الأنظمة والخدمات الإلكترونية الممكنة، لتقديم خدمات أكثر أمانا وجودة، وبأداء أعلى كفاءة.