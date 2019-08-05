شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن مفتاح أمان Titan التابع لجوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور عام على إطلاقه فى الولايات المتحدة فقط، وصل الآن مفتاح أمان المصادقة الثنائية Google Titan إلى متاجر جوجل على الإنترنت فى كل من كندا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا، حيث يعتبر فرصة جيدة للمستخدمين الذين يعملون مع بيانات حساسة فى أحد هذه البلدان.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فإن مفتاح أمان Titan من جوجل هو الحل الأمنى ​المادى الذى يتيح المصادقة الثنائية القائمة على الأجهزة لمعيارFIDO، ما يتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى عدد من التطبيقات والمتصفحات باستخدام المفتاح للتحقق من أنه بالفعل ملك للمستخدم، بدلاً من الاعتماد على كلمة مرور ضعيفة نسبيًا، ويمكن أن يتصل المفتاح بالجهاز الذى يتطلب المصادقة بثلاث طرق - عبر USB أو NFC أو Bluetooth.

وقد تم تصميم المفتاح مبدئيًا للاستخدام الداخلى من جوجل، وكان قيد الاستخدام النشط داخل الشركة لأكثر من عام، قبل إتاحته للعملاء خارج الشركة فى يوليو الماضى، وقال متحدث رسمى باسم الشركة إن الأمر يعتمد على مدى سرعة إتاحة المفاتيح فى المزيد من المناطق، وأن الشركة تعمل على ذلك، لكن رفضت جوجل تحديد مدى جودة مفتاح الأمان Titan الذى تم بيعه فى الولايات المتحدة.