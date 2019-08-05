شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تنجح فى عملك؟ تعرف على نصيحة المديرة التنفيذية الأعلى أجرًا فى أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاستفادة من خبرات السابقين أكبر درس يمكن أن تتعلمه فى حياتك، وتعتبر "أنجيلا أهريندتس" مديرة المبيعات السابقة فى شركة أبل من أكثر الشخصيات التى يمكن أن تستفاد من خبرتها، لذا قدم موقع "بيزنس انسايدر" ملخص لخبرات "أنجيلا"، لفهم أين تكمن نقاط قوتك، وتطبيق ذلك على وظيفتك، خاصة إذا كنت تعمل فى مجال جديد لم تعمل فيه من قبل.





وخلال فترة عملها فى أبل، كانت من بين المديرين التنفيذيين الأعلى أجرًا في الشركة، حيث بلغ إجمالى المكافآت التى حصلت عليها لعام 2018 نحو 26.5 مليون دولار، والذي كان أعلى من إجمالي مكافآت الرئيس التنفيذي تيم كوك البالغة 15.7 مليون دولار في عام 2018.

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وفي عام 2017 ، كان إجمالي مكافآتها 24.2 مليون دولار، وهو أعلى أيضًا من مكافآت كوك البالغة 12.8 مليون دولار وأعلى قليلاً من المديرين التنفيذيين الآخرين مثل لوكا مايستري ، وكبار المسئولين الماليين في شركة آبل، ودان ريكيو ، نائب رئيس الشركة الأول لهندسة الأجهزة، وفقًا لبيان وكيل 2018.

وقالت "أنجيلا": "إن الحصول على فهم أفضل لنقاط قوتك يمكن أن يوفر لك الضمان اللازم للنجاح".

وأضافت: "لابد من زيادة القوة والثقة فى شخصيتك، لتضمن لنفسك مسار ثابت، مع العلم أنه اذا بقيت فى هذا المكان فسوف تقدم المساهمة التى من المفترض أن تقدمها فى حياتك".