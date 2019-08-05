شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شركات التكنولوجيا الناشئة التى تديرها نساء حققت أرباحًا ضخمة بـ2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسح أجرته مجموعة من المؤسسات الاقتصادية ونقله موقع "بيزنس انسايدر"، عن أن 2019 هو العام الذهبى للشركات الناشئة التى تقودها النساء.

وأوضح الخبراء أن المؤسسات التى تقودها النساء تسير فى الطريق الصحيح للحصول أرباح عالية، حيث جمعت الشركات الناشئة التى أسستها النساء 1.9 مليار دولار وحصلت على 301 صفقة فى عام 2018.

Advertisements





وقالت جينيفر نيوندورفر، أحد خبراء الاقتصاد ، لـ "بيزنس انسايدر": "إننا نرى على نحو متزايد نساء من شركات التكنولوجيا الكبرى يغادرن لبدء شركات أخرى أصغر والاستفادة من خبراتهم لزيادة رأس المال"، وكلما زاد عدد النساء اللواتي يجمعن رأس المال، فإن ذلك يلهم مجموعة أكبر من النساء على فعل الشيء نفسه".

وأشار الخبراء إلى أن المؤسسات النسائية على الطريق الصحيح لتحصيل 2.9٪ من إجمالي تمويل المشاريع في جميع أنحاء البلاد في عام 2019، وهي زيادة هامشية عن عام 2018، ورغم أن الشركات لا تزال صغيرة ولكن ما قامت به حتى الآن هو دليل على أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لإغلاق فجوة التمويل.