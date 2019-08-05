شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أغلى 10 مديرين تنفيذيين بشركات التكنولوجيا.. أقلهم يحصل على 20 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البيانات الجديدة الصادرة عن الاتحاد الأمريكى للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية عن قائمة بالرؤساء التنفيذيين الأعلى أجرًا فى عام 2018، كما عرضها موقع بيزس إنسايدر البريطانى.

الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل "مارك هيرد" يحصل على 108.3 مليون دولار

الرئيس التنفيذي لشركة PayPal "دانيال شولمان" يحصل على 38.8 مليون دولار

الرئيس التنفيذي لشركة DXC Technology "مايك لوري" يحصل على 32.2 مليون دولار

الرئيس التنفيذي لشركة Adobe "شانتانو نارايين" يحصل على 28.4 مليون دولار Advertisements الرئيس التنفيذي المشارك لـ Salesforce "مارك بينيوف" يحصل على 28.4 مليون دولار الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت "ساتيا ناديلا" يحصل على 25.8 مليون دولار

الرئيس التنفيذي لشركة Accenture السابق "Pierre Nanterme" يحصل على 22.3 مليون دولار

الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو "تشاك روبنز" يحصل على 21.3 مليون دولار

الرئيس التنفيذي السابق لشركة Intuit "براد سميث" يحصل على 21 مليون دولار

الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد "أجاي بانجا" يحصل على 20.4 مليون دولار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أغلى 10 مديرين تنفيذيين بشركات التكنولوجيا.. أقلهم يحصل على 20 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.