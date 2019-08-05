شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع الغرباء من إضافتك إلى "جروبات" واتس آب المزعجة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم مزايا واتس آب العديدة، واعتباره واحدًا من وسائل التواصل الأكثر انتشارا حول العالم، إلا أن الجروبات قد تسبب الضيق والإزعاج للكثير من المستخدمين، لكن يضم تطبيق الدردشة التابع لـ"فيس بوك" ميزة لمنع الناس من إضافتك إلى المجموعات، والتى يمكن التعرف عليها فيما يلى، لكن يجب أن يكون لديك أحدث إصدار من واتس آب على أندرويد وأيفون

1. افتح تطبيق "واتس آب" على هاتفك.

2. انتقل إلى علامة التبويب "الإعدادات" وتحت ذلك، اضغط فوق علامة التبويب "حسابات". 3. بمجرد أن تصل إلى خانة الحسابات، اضغط على الخصوصية.

4. اضغط على المجموعات.

Advertisements

5. هنا سترى ثلاثة خيارات: "الجميع" و "جهات الاتصال الخاصة بي" و "لا أحد".

6. بناءً على من تريد إضافته بالفعل، حدد أى خيار.

هناك بعض الأشياء التى يجب وضعها فى الاعتبار، فإذا اخترت الخيار "لا أحد" ، فسيكون لمشرفى المجموعة القدرة على إرسال دعوة خاصة لك إلى المجموعة، وإذا أردت ن تكون جزءا من المجموعة، فيمكنك قبول الدعوة.