تكنولوجيا: 6 ألعاب من المقرر إطلاقها بالنصف الأول من عام 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من محبى الألعاب، وتنتظر دائمًا كل جديد فى هذا العالم الممتع، ومللت من الألعاب التقليدية وتبحث عن شىء جديد، رصد موقع "بيزنس انسايدر" الألعاب المقرر أن تصل فى النصف الأول من عام 2020، والتى يمكن التعرف عليها فيما يلى Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII Remake

ومن المقرر وصولها فى 3 مارس 2020 Watch Dogs Legion Watch Dogs Legion

ومن المقرر إطلاقها 6 مارس 2020 Animal Crossing: New Horizons Animal Crossing: New Horizons Advertisements

من المقرر طرحها 20 مارس 2020 Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077

سيتم الكشف عنها 16 ابريل 2020 Marvel's Avengers Marvel's Avengers

ومن المقرر وصولها فى 15 مايو 2020 The Last of Us: Part II The Last of Us: Part II

من المقرر وصولها فى النصف الأول من عام 2020 ولكن لم يتم تحديد تاريخ محدد لصدورها

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