شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 ألعاب من المقرر إطلاقها بالنصف الأول من عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من محبى الألعاب، وتنتظر دائمًا كل جديد فى هذا العالم الممتع، ومللت من الألعاب التقليدية وتبحث عن شىء جديد، رصد موقع "بيزنس انسايدر" الألعاب المقرر أن تصل فى النصف الأول من عام 2020، والتى يمكن التعرف عليها فيما يلى

Final Fantasy VII Remake





ومن المقرر وصولها فى 3 مارس 2020

Watch Dogs Legion





ومن المقرر إطلاقها 6 مارس 2020

Animal Crossing: New Horizons

Advertisements





من المقرر طرحها 20 مارس 2020

Cyberpunk 2077





سيتم الكشف عنها 16 ابريل 2020

Marvel's Avengers





ومن المقرر وصولها فى 15 مايو 2020

The Last of Us: Part II





من المقرر وصولها فى النصف الأول من عام 2020 ولكن لم يتم تحديد تاريخ محدد لصدورها