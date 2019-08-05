علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: 6 ألعاب من المقرر إطلاقها بالنصف الأول من عام 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من محبى الألعاب، وتنتظر دائمًا كل جديد فى هذا العالم الممتع، ومللت من الألعاب التقليدية وتبحث عن شىء جديد، رصد موقع "بيزنس انسايدر" الألعاب المقرر أن تصل فى النصف الأول من عام 2020، والتى يمكن التعرف عليها فيما يلى

 

Final Fantasy VII Remake

 

1
 

ومن المقرر وصولها فى 3 مارس 2020

 

Watch Dogs Legion

 

2
 

ومن المقرر إطلاقها 6 مارس 2020

 

Animal Crossing: New Horizons

 

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3
 

من المقرر طرحها 20 مارس 2020

 

Cyberpunk 2077

 

4
 

سيتم الكشف عنها 16 ابريل 2020

 

Marvel's Avengers

 

5
 

ومن المقرر وصولها فى 15 مايو 2020

 

The Last of Us: Part II

 

6
 

من المقرر وصولها فى النصف الأول من عام 2020 ولكن لم يتم تحديد تاريخ محدد لصدورها

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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