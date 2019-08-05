كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| شركة “vanlifer” تقدم مفهوم منزل متنقل يعمل بالكهرباء

متابعة-سنيار: تخيلت شركة ناشئة تدعى vanlifer، تصمم قوافل عريضة للزبائن في جميع أنحاء العالم، شاحنة تسلا قيد التطوير على أنها منزل متنقل بالكامل يعمل بالكهرباء.

المفهوم هو عربة سكن متنقلة تتسع لستة أشخاص، والتي تشتمل على مطبخ كامل ومساحة للمعيشة وحمام.

شاحنة تسلا الرسمية من الفئة 8 التي تعمل بالبطاريات بالكامل لن تصل إلى الطريق حتى عام 2021، لكن هذا لم يوقف Vanlifer عن الكشف عن منزل متنقل بمفهوم يقول إنه يمكن بناؤه بسهولة على الجزء الخلفي من المقطورة المنتظرة.

Advertisements

يوضح جاسون ح، مؤسس شركة vanlifer: “لقد صممنا بيتا متنقلا سيتم بناؤه على ظهر الشاحنة الكهربائية من الفئة 8، والذي يمكن أن يكون أول منزل متنقل طويل المدى كهربائي بالكامل في العالم”.

سيحتاج بناء بيت المحرك إلى الحد الأدنى من التعديل في هيكل تسلا، مما يتطلب فقط إضافة هيكل مركب على ظهر الهيكل، ويبلغ الحد الأقصى للسحب من مقطورة تسلا 36 طنا (80،000 رطل)، وهو أكثر من كاف لاصطحاب منزل متنقل على ظهرها.

يضيف جاسون: “مفهومنا هو ستة أرصفة مع مطبخ كامل ومساحة للمعيشة ومرحاض وجميع الكماليات الأخرى”، ويرى أن مقطورة تسلا مع الطيار الآلي المحسن ومجموعة تصل إلى 500 ميل في شحنة واحدة مثيرة جدا.

وقد أعلنت تسلا أن المقطورة سوف تدخل مرحلة الإنتاج في عام 2019 وتقبل بالفعل حجوزات بقيمة 20.000 دولار لكل شاحنة.