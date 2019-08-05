كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ابتكار عدسات لاصقة آلية يمكنها تكبير الأشياء من خلال “الرمش” مرتين

متابعة-سنيار: قد تبدو العدسات اللاصقة الآلية التي يمكن أن يتحكم فيها المستخدمين وكأنها شيء من فيلم خيال علمي، لكن فريقا من العلماء الباحثين في جامعة كاليفورنيا سان دييغو جعلوه حقيقةً.

بعد دراسة متعمقة، نُشرت مؤخرا في “advanced functional materials”، استكشف الفريق كيفية استخدام الروبوتات اللينة في العمل مع البشر لإنشاء علاقة مباشرة بين الاثنين.

الروبوتات اللينة، وهي مجال الروبوتات التي تستخدم مواد وآليات قريبة من تلك الموجودة في الكائنات الحية، تعمل عادة باستخدام أدوات التحكم اليدوي أو البرمجة المسبقة، ولكن بالنسبة لهذه العدسات اللاصقة الجديدة، قام الفريق بتسخير الإشارات الكهربائية التي تحدث بشكل طبيعي من الحركات الصغيرة التي تحدثها مقلة العين البشرية.

تُعرف الدراسة بإسم الإشارات الكهربية، وقد قيست قوة هذه الإشارات عندما قام المستخدم بحركات عين صغيرة معينة.

Advertisements

والنتيجة هي العدسات اللاصقة الروبوتية التي يمكن أن تستجيب مباشرة لحركات عين المستخدم، وهذا يعني أنه باستخدام العيون وحدها، ستتمكن العدسات اللاصقة من تكبير وتصغير الأشياء من خلال الرمش مرتين.

ويأمل الباحثون استخدام تلك العدسات اللاصقة الذكية على نطاق واسع مستقبلا في العديد من المجالات، خاصة الأطراف الاصطناعية والبصريات القابلة للتعديل وحتى الروبوتات.