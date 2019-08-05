تكنولوجيا: بلاغات عن توقف انستجرام وفيسبوك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أبلغ المستخدمون صباح يوم الأحد انهم يواجهون مشكلات مع تطبيقي انستجرام وفيسبوك، إذ أن التطبيقات تتعطل عن العمل.

وعلى ما يبدو، فقد واجه عددًا كبيرًا من المستخدمين مشكلة عدم تحميل الصفحات بالتطبيقين هذا الصباح، مما دفع الآلاف منهم إلى التوجه إلى تطبيق تويتر للتذمر من انقطاع الخدمات. فقد انتشرت هاشتاجات facebookdown# و instagramdown # بشكل واسع عبر منصة تويتر.

ولقد تواصل موقع TechCrunch مع شركة فيسبوك لتلقي بعض المعلومات حول هذه المسألة، وسيقومون بتحديث الأمر عند معرفة سبب المشكلة.

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