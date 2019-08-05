أسهم AMD تتراجع بعد تقريرها للربع المالي للربع الثاني من 2018

فاطمة أيت طالب - دبي - تراجعت أسهم شركة AMD بعد أن قدّمت تقريرها المالي للربع الثاني من العام الحالي 2019، و ذلك على الرغم من أن الشركة نجحت في تحقيق التوقعات المالية لهذا الربع. و وصلت عائدات الشركة إلى 1.5 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار تم تحقيقها لنفس الفترة الزمنية من العام الماضي، و أحد أسباب هذا التراجع هو تراجع مبيعات أجهزة سوني و مايكروسوفت المنزلية، و التي تستعمل رقاقات AMD.

و وصلت الأرباح التشغيلية للشركة إلى 59 مليون دولار، أما صافي الربح فقد وصل إلى 35 مليون دولار. كما قامت الشركة بتسديد 392 مليون دولار من الديون عليها. و على أية حال، فقد أكدت “ليزا سو” للمستثمرين أن الشركة لديها العديد من المُنتجات المبنية بتقنيات 7 نانومتر، و من ضمنها بطاقات رسومية من الفئة العليا.

و قد انخفضت أسهم AMD بنسبة 5% بعد هذا التقرير.