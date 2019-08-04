شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على سيارات أغنياء التكنولوجيا.. بعضها متواضعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمتع بعض رجال التكنولوجيا بذوق متواضع عند اختياراتهم لسياراتهم الشخصية، وهو على عكس ما يتوقعه الغالبية عنهم، فعلى سبيل المثال يقود الرئيس التنفيذى ومؤسس شركة أمازون "جيف بيزوس" سيارة هوندا أكورد موديل 2013، وإليكم السيارات المفضلة لبعض أشهر الأسماء التكنولوجية فى العالم.

مارك زوكربيرج





تبلغ قيمة ثروة مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى ومؤسس فيس بوك أكثر من 75 مليار دولار، ما يجعله خامس أغنى شخص فى العالم، وعلى الرغم من ذلك فإن زوكربيرج ليس لديه أذواق باهظة عندما يتعلق الأمر بالسيارات والملابس والسفر.

وشوهد في سيارة Acura TSX سوداء اللون، وهاتشباك فولكس واجن، وهوندا فيت، وكلها تقدر قيمتها بأقل من 30 ألف دولار.

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جيف بيزوس





جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذى وهو فى الوقت الحالى أغنى شخص فى العالم ومع ذلك لا يبدو أنه يشعر بالضيق الشديد بشأن طرح السيارات باهظة الثمن على موقعه، إلا أنه يقود سيارة هوندا اكورد موديل 2013، وفى نفس الوقت فإن بيزوس يمتلك طائرة خاصة غلف ستريم G650ER بقيمة 65 مليون دولار.

إيلون موسك





كمدير تنفيذى لشركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، لن يكون اختيار "إيلون موسك" لسيارته مفاجأة كبيرة، حيث كشف فى تغريدة جديدة له أنه يقود سيارة Tesla Model S Performance والتى تبلغ قيمتها 90 ألف دولار.

بيل جيتس





من المعروف عن "جيتس" حبه للسيارات الفاخرة، وفى مقابلة صحفية مؤخرًا أخبر "جيتس" أنه اشترى سيارة بورش 911 ، ولكنه باعها، وحاليا يقود سيارة رياضية موديل Porsche 959.