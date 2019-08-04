شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يتوصلون لطريقة تكشف عن أى محاولة اتصال للكائنات الفضائية مع البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل توجد كائنات فضائية تحاول الاتصال بنا؟ هذا ما فكر به العلماء، ففى حالة وجود حياة فضائية، يمكن أن تستخدم كائنات الفضاء أشكالًا من التكنولوجيا للتواصل معنا، ومن هنا بدأ علماء الفلك ليس فقط في الاستماع إلى الكون ولكن أيضًا في النظر إليه بحثًا عن علامات أخرى على التكنولوجيا الفضائية التى قد تستهدف التواصل معنا متمثلة فى نوع من أشعة الليزر.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أعلن برنامج Breakthrough Listen، وهو البرنامج الأكبر للبحث عن كائنات خارج الأرض (SETI)، أن فريقه سيبدأ في البحث عن علامات جديدة للتكنولوجيا الفضائية باستخدام نظام تلسكوب التصوير الإشعاعي الفائق الطاقة (VERITAS) في مرصد فريد لورنس ويبل في أمادو أريزونا.

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المرصد

وقال يوري ميلنر، عالم الفيزياء الجسيمات الملياردير ومؤسس برنامج Breakthrough Listen: "عندما يتعلق الأمر بحياة خارج الأرض، لا نعرف مكان وجودها أو كيف تتواصل"، مضيفا: "لذلك فلسفتنا هي أن ننظر إلى العديد من الأماكن، وفي العديد من الطرق، بما في وسعنا".

وسيبدأ علماء الفلك باستخدام VERITAS في مسح سماء الليل بحثا عن ومضات الضوء من النانو، فإن هذه النبضات القصيرة للضوء البصري تشير إلى وسيلة للاتصال الفضائى.