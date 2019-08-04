المُنظمة المسؤولة عن معرض E3 تُسرب بالخطأ بيانات خصوصية لأكثر من 2000 إعلامي و مُحلل و شخصية مؤثرة

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت منظمة Entertainment Software Association التي تعمل على إقامة معرض ألعاب الفيديو الأضخم على صعيد إعلامي كل عام E3، بأنها قد قامت عن طريق الخطأ بتسريب بيانات أكثر من 2000 إعلامي و مُحلل و شخصية مؤثرة (influencer).

و يُذكر بأن البيانات المُسربة تتضمن أسماء كاملة، أرقام هواتف، عناوين بريد، عناوين منزل، و غير ذلك من المعلومات الحساسة. و كأي مهنة، يملك هؤلاء الإعلاميون وجهات نظر معارضة شديدة، قد لا تتوانى عن الإساءة إليهم بشكل أو بآخر بعد هذا التسريب، خاصة في ظل حساسية القضايا الاجتماعية في هذا الوسيط حالياً.

و قد اعتذرت ESA عن هذا التسريب الذي حصل بعد ظهور وصلة بهذه البيانات على موقعها، و قامت بتعطيل الموقع، و ذكرت في بيانها أن ما حصل تم بسبب خلل في الموقع، إلا أننا لا نتفق مع هذا التبرير، فإن ظهور وصلة على الموقع يعني أن عملية التسريب تمت إما عمداً أو بالخطأ، لكنها لم تكن بسبب خلل أو عملية اختراق.

و من غير المستبعد أن تؤدي هذه الحادثة إلى مُساءلة قانونية في المُستقبل القريب.