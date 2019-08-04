البطاقات الرسومية من شركة Intel ستبدأ بسعر 200 دولاراً

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل عملاقة التكنولوجيا Intel منذ بضعة سنوات على معالجات رسومية خاصة بها لمنافسة AMD و Nvidia، و قد سبق و أن قامت Intel في العام الماضي بتوظيف “راجا قودوري” الرئيس السابق لقسم تطوير البطاقات الرسومية لدى شركة AMD للعمل على البنية المعمارية الخاصة بهذه البطاقات.

من خلال لقاءٍ مع قناة اليوتيوب الروسية PRO Hi-Tech أكّد “راجا قودوري” أن البطاقات الرسومية من Intel و التي تحمل الاسم المستعار Arctic Sound ستبدأ البيع من سعر 200 دولار، فيما ستطرح الشركة أيضاً حلولاً للمؤسسات تستعمل ذاكرة HBM المتطورة في وقتٍ لاحق. “قودوري” أكّد أنه يرغب أن يُكرر استراتيجية AMD في Intel بتقديم بطاقات بأسعار تنافسية، و أنّه يهدف أن تصل بطاقات الرسوم المُميزة إلى جميع المُستخدمين.