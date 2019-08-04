SNK تعمل على جهاز Neo Geo جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في تسعينات القرن الماضي كان هناك شركة لاقت نجاحاً محدوداً في سوق أجهزة الألعاب المنزلية و هذه الشركة هي SNK التي طرحت أجهزة Neo Geo، الأجهزة التي كانت تهدف إلى تحويل تجربة اللعب على الآركيد إلى المنزل. SNK كانت قد طرحت في الأسواق بالفعل أجهزة Neo Geo مُصغرة.

على أية حال، الحساب الرسمي لشركة SNK أكّد أن الشركة تعمل على الجيل الجديد من منصة Neo Geo و هو جهاز قابل للتوصيل مع منصة Neo Geo mini. حسناً، ماذا سيكون هذا الجهاز بالتحديد؟ ربما يكون جهازاً برقاقة محمولة على غرار Nvidia Shield قابلاً للتوصيل مع التلفاز و تشغيل نظام الأندرويد، أو أن هذا ما نتصوره.