Realme ستشحن 10 مليون هاتف ذكي في 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - بناءً على توقعات من مصادر في الصناعة، من المتوقع أن تقوم Realme (و هي شركة فرعي مستقلةة من Oppo) بشحن 10 مليون هاتف ذكي قبل نهاية العام الحالي 2019. Realme أطلقت هواتفها في الهند للمرة الأولى في مايو 2018، و هي الآن أحد أفضل 5 مزودين للهواتف الذكية مبيعاً في هذا السوق الضخم، و هي تنتزع حصصاً من Samsung و Xiaomi.

هواتف Realme باتت متاحة في أكثر من 20 دولة حول العالم، تتضمن بلدها الأم الصين، بالإضافة إلى الهند و أندونيسيا و ماليزيا و سنغافورة و تايلند و فيتنام و روسيا و بريطانيا و فرنسا و إيطاليا و إسبانيا. الشركة شحنت 4.7 مليون هاتف في الربع الثاني من العام الحالي 2019، و هي بذلك أحد أنجح 10 مزودين للهواتف الذكية عالمياً.