Facebook تؤكد أن طرفية Oculus Quest تبيع جيداً

فاطمة أيت طالب - دبي - أثارت خوذة Oculus Quest الاهتمام في الأوساط التقنية بفضل فكرتها المميزة، فهي تمتلك معالجاً داخلياً و عتاداً مُدمجاً، و ليست بحاجة إلى التوصيل مع حاسب شخصي حتى تعمل. Oculus Quest طُرحت في الأسواق بالفعل، علماً أن علامة Oculus التجارية مملوكة من طرف Facebook، و التي استحوذت عليها في وقتٍ سابق.

مارك زوكبرغ أخبر المستثمرين أن Oculus Quest تبيع “بأسرع ما يُمكن لهم إنتاجها”، و رغم أن العثور عليها بالفعل ليس سهلاً في المتاجر الأمريكية و الأوروبية، إلا أننا نرى بأن هذا قد يكون بسبب قلة حجم الشحنة الأولى، و ليس قوة المبيعات بالضرورة، فسوق الواقع الافتراضي حتى لحظة كتابة هذه السطور ما زال محدود الحجم، و لم يرتقي إلى توقعات المحللين.