فاطمة أيت طالب - دبي - أثارت خوذة Oculus Quest الاهتمام في الأوساط التقنية بفضل فكرتها المميزة، فهي تمتلك معالجاً داخلياً و عتاداً مُدمجاً، و ليست بحاجة إلى التوصيل مع حاسب شخصي حتى تعمل. Oculus Quest طُرحت في الأسواق بالفعل، علماً أن علامة Oculus التجارية مملوكة من طرف Facebook، و التي استحوذت عليها في وقتٍ سابق.
مارك زوكبرغ أخبر المستثمرين أن Oculus Quest تبيع “بأسرع ما يُمكن لهم إنتاجها”، و رغم أن العثور عليها بالفعل ليس سهلاً في المتاجر الأمريكية و الأوروبية، إلا أننا نرى بأن هذا قد يكون بسبب قلة حجم الشحنة الأولى، و ليس قوة المبيعات بالضرورة، فسوق الواقع الافتراضي حتى لحظة كتابة هذه السطور ما زال محدود الحجم، و لم يرتقي إلى توقعات المحللين.
كانت هذه تفاصيل خبر Facebook تؤكد أن طرفية Oculus Quest تبيع جيداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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