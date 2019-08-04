صفقة اليوم.. خصم 96% على حزمة علوم الكمبيوتر الكاملة لعام 2019

حزمة علوم الكمبيوتر الكاملة لعام 2019 ــــ The 2019 Complete Computer Science Bundle

عدد الدورات: 11

عدد الدروس: 875

المدة: 110 ساعة

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف لغات البرمجة الأساسية مثل:Python، وHTML، وCSS، وJavaScript، وكيفية استخدامها للقيام بكل شيء ابتداءً من إنشاء تطبيقات الويب، ومواقع الويب، إلى إنشاء قواعد البيانات. وكيفية استخدام Scala، و Spark في التحليلات، والتعلم الآلي، وعلوم البيانات.

تتضمن الحزمة أيضًا دورات تدريبية لإنشاء تطبيقات صوتية باستخدام المساعد الصوتي (أليكسا) Alexa التابع لأمازون، وكيفية بناء (روبوتات الدردشة التفاعلية) Chatbots – التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عملها – لمواقع الويب باستخدام DialogFlow من جوجل.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1100 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 96%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

هناك العديد من المهن التقنية المرموقة التي يمكن لأي شخص لديه معرفة بعلوم الكمبيوتر الالتحاق بها، حيث ستزداد معدلات توظيف مطوري البرمجيات بنسبة 24% بحلول 2026 وفقًا لإحصائيات مكتب العمل Bureau of Labor، كما أن مهندسي البرمجيات في شركات وادي السيليكون يتقاضون رواتب تصل إلى 155 ألف دولار سنويًا.

مع إطلاق الآلاف من التطبيقات، والبرامج كل عام، ليس هناك وقت أفضل من الوقت الحالي لتصبح محترفًا في مجال علوم الكمبيوتر، بدون الحاجة إلى شهادة جامعية باهظة الثمن تستغرق وقتًا طويلًا للحصول عليها.

يمكنك الاستفادة من حزمة علوم الكمبيوتر الكاملة لعام 2019 ــــ The 2019 Complete Computer Science Bundle، التي تقدم لك ما يصل إلى 110 ساعة من المحتوى حول علوم الكمبيوتر، مع خصم يصل إلى 96%.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1100 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 96 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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تتضمن هذه الحزمة 11 دورة تدريبية، وما يصل إلى 875 درسًا، و110 ساعة من المحتوى، لمساعدتك في احتراف البرمجة، والقيام بالعديد من المشاريع العملية لتطوير مهاراتك.

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ستساعدك هذه الحزمة على احتراف لغات البرمجة الأساسية مثل:Python، وHTML، وCSS، وJavaScript، وكيفية استخدام اللغة للقيام بكل شيء ابتداءً من إنشاء تطبيقات الويب، ومواقع الويب وحتى إنشاء قواعد البيانات.

ستتعلم أيضًا كيفية إنشاء مواقع ويب تفاعلية من نقطة الصفر باستخدام أطر عمل JavaScript الثلاثة القوية والمتعددة الاستخدامات: jQuery، وAngularJS، وReactJS، وكيفية استخدام Scala، و Spark في التحليلات، والتعلم الآلي، وعلوم البيانات، بالإضافة إلى تعلم اختبار البرمجيات الشامل باستخدام تقنيات مثل: Sikuli، وSelenium، وJUnit.

تتضمن الحزمة أيضًا دورات تدريبية لإنشاء تطبيقات صوتية باستخدام المساعد الصوتي التابع لأمازون (أليكسا) Alexa، وكيفية بناء (روبوتات الدرشة التفاعلية) Chatbots Chatbots – التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عملها – لمواقع الويب باستخدام Google DialogFlow.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو حسابك على لينكدإن.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

An Easy Introduction to Python

Scalable Programming with Scala and Spark

Break Away: Programming And Coding Interviews

The Web Development Omnibus: jQuery, AngularJS and ReactJS

Building Voice Apps Using Amazon Alexa

Building Chatbots with Google DialogFlow

Using Elasticsearch and Kibana

From 0 to 1 : Spark for Data Science in Python

Learn By Example: Scala

Software Testing Omnibus: Sikuli, Selenium, JUnit and Principles of Testing

Learn By Example: The Foundations of HTML, CSS & JavaScript

الحصول على الصفقة: من هنا.