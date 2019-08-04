شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محللون: هاتف أيفون المقبل سينقذ الشركة من انخفاض المبيعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة أبل لإطلاق هاتف آيفون جديد فى سبتمبر، والمتوقع أن يتضمن مزايا جديدة مثل الكاميرا بثلاثة عدسات وقدرة على شحن الأجهزة الأخرى، وهو ما يظنه المحللون حافز جديد لإنقاذ الشركة.

ولكن خبراء التكنولوجيا يرون أن الجيل التالى من هواتف أيفون ليس سوى تحديث تدريجى، بينما من المتوقع أن يكون iPhone 5G لعام 2020، قفزة كبرى لشركة أبل.

ووفقًا لتقرير "بيزنس انسايدر" انخفضت مبيعات أيفون مرة أخرى خلال الربع المالى الثالث، ووصلت إلى 26 مليار دولار، بعد أن بلغت 29 مليار دولار فى الربع نفسه قبل عام، ويعتبر هذا الربع الثالث على التوالى الذى تراجعت فيه مبيعات أجهزة أيفون من أبل، حيث تعانى من تراجع المبيعات فى الصين واتجاه المستهلكين للتمسك بهواتفهم لفترات زمنية أطول.

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بخلاف دعم اتصال شبكة 5G ، الذي تدعمه بعض أجهزة أندرويد بالفعل، من المتوقع أن يحتوي جهاز iPhone 2020 على كاميرا ثلاثية الأبعاد محسّنة وقد يأتي بأحجام مختلفة للشاشة.

وتوقع خبراء التكنولوجيا أن تقفز شحنات أيفون بين 65 و70 مليون وحدة هذا الخريف لتصل إلى 75 مليون وحدة فى 2020، وبذلك ترتقى أيفون مرة أخرى إلى مكانتها.