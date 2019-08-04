شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. رحلة مركبة دراجون من SpaceX لـ ناسا لحظة بلحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنقل بعض الصور رحلة مركبة دراجون من SpaceX منذ الانطلاق على صاروخ Falcon 9 معاد الاستخدام حتى وصولها لمحطة الفضاء الدولية لتوصيل 5000 رطل من الحمولة لوكالة ناسا من أجل رواد الفضاء بالمحطة.



مهمة دراجون

ووفقًا لما ذكره موقع "Space" الأمريكى، فإن إمدادات ناسا إلى طاقم المختبر المداري، جاءت ضمن مهمة CRS-18 إلى محطة الفضاء الدولية، حيث انطلق الصاروخ المحمل بمركبة الشحن من محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا، فى رحلته الثالثة إلى المحطة الدولية.

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فالكون 9 SpaceX

ومع هذه المهمة أصبحت CRS-18 Dragon الكبسولة الفضائية الأكثر طيرانًا في SpaceX، وكان من المقرر أن تبدأ المهمة في البداية قبل موعد انطلاقها بيون، لكنها تأخرت لمدة 24 ساعة بسبب سوء الاحوال الجوية.





انطلاق مهمة SpaceX



صورة مميزة للصاروخ المعاد استخدامه



مركبة دراجون فى الفضاء