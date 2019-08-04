شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعلن عن خططه لزيارة الصين.. تفتكر ناوى على إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تحظ مشاريع الأنفاق الخاصة بشركة Boring Company المملوكة للملياردير "إيلون ماسك" بترحاب فى الولايات المتحدة، ولكن هذا قد لا يهم فى المستقبل القريب، حيث كشف ماسك أنه سيطلق الشركة فى الصين.

ووفقا لما نقله موقع "انجادجيت"، جاءت تصريحات "إيلون" فى تغريدة على تويتر وإعلانه عن موعد زيارته لشنجهاى لحضور مؤتمر الذكاء الاصطناعى العالمى فى الفترة ما بين 29 اغسطس حتى 31 اغسطس.

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ولا يزال هناك الكثير من التفاصيل المجهولة، بما فى ذلك المشاريع الأولى للشركة، ولكن يرى الخبراء أن خطوة إطلاقها فى الصين هى خطوة كبيرة ومهمة، حيث ألمح "ماسك" إلى أن الشركة كانت على استعداد لإنشاء أنفاق تحت الماء، ولكن لم يعلن عنها من قبل.

ولم يوضح "ماسك" لماذا توسعت الشركة إلى الصين، على الرغم من وجود بعض الأسباب المحتملة، والتى يكون أولها استفادة عدد أكبر من السكان الأكثر كثافة من أنظمة الأنفاق، كما أن هذا المشروع سيساعد "تسلا" على توسيع وجودها بشكل كبير فى الصين، حيث يمكن أن تمثل شركة Boring مكملا ملائما لخطط شركات صناعة السيارات فى المنطقة.