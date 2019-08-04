شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحويل مركبات سطح القمر بمهمة أبولو لمعلم تاريخى بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت مدينة كنت بواشنطن المركبات التى سارت على سطح القمر، أو "عربات القمر" من أبولو 15 و16 و17 باعتبارها معالم تاريخية.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، لا تزال المركبة التي تم بناؤها واختبارها في مركز بوينج للفضاء في مدينة كينت على سطح القمر موجودة، ولكنها اكتسبت مكانة بارزة في المدينة بفضل تصويت لجنة معالم مقاطعة كينج.

وهذا الاختيار جعل من واشنطن الولاية الثالثة بعد نيومكسيكو وكاليفورنيا، التى لديها أشياء قمرية في سجلها التاريخي بالولاية.

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وقال مسئولون من مدينة كنت، إنهم يأملون في أن يكسب متجول القمر تقديرًا تاريخيًا من جانب ولاية واشنطن بأكملها.



متجول معلم تاريخي

وقالت كينت دانا رالف عمدة كنت: "إنها طريقة للاحتفال بتاريخ المركبة القمرية في كنت، والتأكد من أن الأجيال المقبلة تفهم هذا التاريخ"، مضيفة أن الوضع التاريخي قد يلهم الشباب على المشاركة في قطاع الفضاء.

وأوضحت رالف، إن مدينة كنت تقوم أيضًا بجمع التبرعات لبناء نسخة طبق الأصل تفاعلية لجولة قمرية في أحد حدائق المدينة، حيث سيكون هناك نموذج بالحجم الكامل للمركبة القمرية.