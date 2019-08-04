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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات مصورة عن نموذج لهاتف جديد من Oppo سجل في براءة إختراع خلال شهر مارس، حيث يأتي الهاتف بتصميم منزلق ويظهر في التسريبات المصورة بلون وردي.
قد لا تنتقل كافة براءة الإختراع التي يتم تسجيلها من قبل الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى مرحلة التنفيذ، إلا أن شركة Oppo لها تاريخ في تسجيل براءة إختراع وتنفيذها على أرض الواقع في الكثير من الإصدارات.
ويأتي الهاتف الذي يظهر في الصور بتصميم أقرب إلى هاتف Find X، مع كاميرة سيلفي في وحدة منزلقة يمكن أن تختفي إلى أسفل الشاشة في حالة عدم الإستخدام، كما يختلف التصميم الجديد للوحدة لمنزلقة في براءة الإختراع في الجهة الخلفية من تصمميم الهاتف، حيث تأتي الكاميرة الخلفية في الجانب الأيسر العلوي من الوحدة المنزلقة، بعكس هاتف Find X.
وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار سيضم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، لكن قد تضيف Oppo بعض التغييرات على التصميم الأخير لهذا الإصدار عند إنتقالة لمرحلة التنفيذ على أرض الواقع، لذا نترقب تطورات براءة الإختراع خلال الفترة القادمة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن براءة إختراع من Oppo لهاتف مميز بتصميم منزلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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