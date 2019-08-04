تكنولوجيا: جوجل تجلب الثيم المظلم لتطبيق Google Fit مع مجموعة أخرى من المميزات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد لتطبيق Google Fit تقدم من خلاله ميزة الثيم المظلم لمستخدمي التطبيق في جميع أنحاء العالم، كما تضيف ميزة تخطيط جديد لمتابعة حالة المستخدم أثناء النوم.

قدم تطبيق Google Fit ميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم عند إقتران التطبيق بتطبيقات الطرف الثالث، واليوم تضيف جوجل لتطبيق Google Fit ميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم بمخططات تكشف عن تغييرات أنماط نوم المستخدم، أيضاً يمكن للمستخدم التحكم في إضافة أو حذف أو تعديل مخططات النوم.

من جانب أخر يعرض تطبيق الأندوريد ملخص للتدريبات الرياضية التي يمارسها المستخدم، كما يظهر مسار المستخدم على الخريطة أثناء الركض أو تسلق الجبال أو أيضاً ركوب الدراجات، واليوم تتوفر المميزات ذاتها لتطبيق iOS لدعم مستخدمي ساعات ابل أو ساعات جوجل.

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أيضاً من المقرر أن يتم دفع المميزات الجديدة بشكل تدريجي في تطبيق Google Fit على منصتي الأندوريد وiOS خلال الأسبوع المقبل.

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