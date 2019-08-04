كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد لتطبيق Google Fit تقدم من خلاله ميزة الثيم المظلم لمستخدمي التطبيق في جميع أنحاء العالم، كما تضيف ميزة تخطيط جديد لمتابعة حالة المستخدم أثناء النوم.
قدم تطبيق Google Fit ميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم عند إقتران التطبيق بتطبيقات الطرف الثالث، واليوم تضيف جوجل لتطبيق Google Fit ميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم بمخططات تكشف عن تغييرات أنماط نوم المستخدم، أيضاً يمكن للمستخدم التحكم في إضافة أو حذف أو تعديل مخططات النوم.
من جانب أخر يعرض تطبيق الأندوريد ملخص للتدريبات الرياضية التي يمارسها المستخدم، كما يظهر مسار المستخدم على الخريطة أثناء الركض أو تسلق الجبال أو أيضاً ركوب الدراجات، واليوم تتوفر المميزات ذاتها لتطبيق iOS لدعم مستخدمي ساعات ابل أو ساعات جوجل.
أيضاً من المقرر أن يتم دفع المميزات الجديدة بشكل تدريجي في تطبيق Google Fit على منصتي الأندوريد وiOS خلال الأسبوع المقبل.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جوجل تجلب الثيم المظلم لتطبيق Google Fit مع مجموعة أخرى من المميزات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.