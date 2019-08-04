شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجاح اختبار أول طائرة بدون طيار معتمدة من الطيران الفيدرالى..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت جامعة "ألاسكا فيربانكس" بنجاح أول رحلة بدون طيار فى الولايات المتحدة، تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الطيران الفيدرالية FAA.

ووفقًا لما نشره موقع "انجادجيت"، يتعين على الرحلات الجوية بدون طيار أن تبقى ضمن خط البصر لمشغليها، حتى يتمكنوا من البحث عن الطائرات والأشياء الأخرى فى الطريق، وهذا يعنى أن هذا الاختبار المحدد يعد خطوة كبيرة نحو جعل عمليات تسليم الطائرات بدون طيار حقيقة واقعة فى البلاد، وهو شىء يخطط له تجار التجزئة مثل أمازون، لمواكبة طلب المستهلكين على عمليات التسليم عالية السرعة.

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فى رحلة تجريبية لجامعة ألاسكا، استخدمت طائرة كهربائية بدون طيار لتفقد جزءًا من أربعة أميال من خط أنابيبTrans-Alaska ، نظرًا لأن الهدف من الاختبار هو تحليق الطائرة بدون طيار طوال فترة التفتيش دون أى تدخل بشرى، حيث اضطر الفريق إلى تحميلها باستخدام تكنولوجيا داخلية بواسطة Iris Automation تسمى نظام Casia.

تعتبر هذه التقنية حساسة، إذ يمكن أن تكتشف الطائرات الأخرى وتتخذ قرارات ذكية بشأن نوع التهديد الذى تشكله الطائرة بدون طيار، وقد عمل نظام Casia مع الرادارات الأرضية الثمانية التي وضعها الفريق على طول الطريق.

وقالت "كاثي كاهيل"، مديرة برنامج الطائرات بدون طيار في الجامعة، لـ"رويترز" أن رحلات الطيران مهمة لألاسكا بسبب نقص الطرق في المناطق النائية، والاختبار هو علامة فارقة لصناعة الطائرات بدون طيار ككل، وأضاف القائم بأعمال مدير إدارة الطيران الفيدرالي "دان إلويل"، أنه يدفع الصناعة نحو الاندماج الموثوق للطائرات بدون طيار في المجال الجوي.