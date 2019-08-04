شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاختيار بين 12 رائدة فضاء.. من ستكون أول امرأة على سطح القمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تصل أى سيدة إلى القمر من قبل، على الرغم من سفر 12 شخصا إلى سطح القمر فى مهمات أبولو، وهو ما يجعل رحلة ناسا الجديدة للقمر 2024 بمثابة بوابة جديدة لدخول النساء إلى عالم القمر، ولكن من ستكون رائدة الفضاء التى ستسافر إلى هناك؟

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فقال جيم بريدنشتاين مدير ناسا: "لدى ابنة تبلغ من العمر 11 عامًا وأريد لها أن ترى نفسها فى نفس الموقف الذى تراه فى الوقت الحالى، وتشعر أن لديها الفرصة للذهاب إلى القمر".

وتأمل ناسا أن هبوط المرأة على القمر يكون ملهما لأجيال جديدة لتحلم بأن تصبح رائدة فضاء وتصل للقمر وما ورائه، فحتى الآن لم يكن سوى 64 من بين 566 شخصًا سافروا إلى الفضاء من النساء.



رائدات الفضاء كريستينا وآن ماكلين

ويعد الاختيار حاليا من بين 12 امرأة من الرواد، بالإضافة إلى 5 أخريات فى تدريب رواد الفضاء هذا العام، ليصبح المجموع 17 من رواد الفضاء المحتملين، ولكن قال بريدنشتاين إن أول امرأة تسير على سطح القمر ستكون شخصًا في سلاح رواد الفضاء وشخصًا سبق وأن عمل على متن محطة الفضاء الدولية.

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ومن بين 12 امرأة يعملن حاليًا في رحلات فضائية نشطة لم تصل جميعهن إلى المحطة الفضائية بعد، لذلك فإن الاحتمالات قليلة لمحاولة معرفة من سيقع عليها الاختيار.

تأتى كريستينا كوخ فى المقدمة، حيث إنها المرأة الأمريكية الوحيدة الموجودة حاليًا في الفضاء، وتم اختيار كوخ لفريق رواد الفضاء في عام 2013، وتوجهت إلى المحطة الفضائية لأول مرة في مارس من هذا العام، ومن المقرر أن تبقى هناك حتى فبراير 2020، وإذا استمرت هذه الخطة فستتجاوز كوخ سجل رائدة الفضاء صاحبة أطول رحلة فضاء قامت بها امرأة.

وتوجد أيضا آن مكلين التى أجرت مسيرتي فضاء خلال ستة أشهر من عملها في الفضاء، وتصادف ماكلين كونها أصغر عضو في فريق رواد الفضاء، والتى أنهت أكثر من 2000 ساعة طيران فى 20 طائرة مختلفة مع الجيش قبل أن تصبح رائدة فضاء.

وهناك أيضا جيسيكا مائير، العضو الثالث في فصل التدريب 2013، وهي طيار خاص وعالمة الأحياء البحرية، وذلك بجانب آخريات مرشحات أيضا مثل نيكول مان وسونيتا ويليامز، وسيرينا أويان-تشانسلور، وتريسي كالدويل دايسون، وكيت روبنز.