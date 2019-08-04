شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة "Pokémon Go" تتجاوز الـمليار عملية تحميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة Niantic المطورة للعبة بوكيمون جو سلسلة من مقاطع الفيديو باللغة اليابانية، مشيرة إلى أن لعبتها للهواتف الذكية التى تعتمد على الموقع الجغرافى للمستخدمين تم تنزيلها أكثر من مليار مرة منذ إطلاقها، لكن فى نفس الوقت ليس من الواضح عدد اللاعبين النشطين بالفعل على اللعبة، إلا أن هذا الرقم بمثابة إنجاز كبير للعبة، خاصة أن كثيرين اعتقدوا أنها قد تتلاشى بعد بضعة أشهر.

وبحسب موقع engadget الأمريكى فقد جاء أول 500 مليون علامة تحميل فى سبتمبر 2016 عقب إطلاق اللعبة بعدة أسابيع، إلا أن النمو كان أبطأ بكثير بعد ذلك، حيث تمكنت اللعبة من الحفاظ على قاعدة لاعبيها وتعزيزها جيدًا بعد مرور الآخرين عليها.

يذكر أنه من المنتظر إصدار الجيل الثامن من ألعاب Pokémon Sword و Pokémon Shield من شركة "نينتيندو" فى 15 نوفمبر المقبل، وقد أعلنت الشركة أنه فى الذكرى الـ 23 للعبة ستقدم للاعبين العشرات من البوكيمون الجدد الذين يعيشون فى جزء لم يسبق له مثيل من عالم هذه اللعبة.