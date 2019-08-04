شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دش نيزكى وقمر جديد.. تعرف على أبرز الأحداث الفلكية فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك عدد من الأحداث الفلكية التى ستحدث خلال شهر أغسطس، التى تشمل دش نيزكى وواحد من أفضل مناظر كوكب عطارد، والتى ستكون مرئية بالعين المجردة، ونرصدها لك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطانى.



9 أغسطس - عطارد في أعظم استطالة 9 أغسطس - عطارد في أعظم استطالة قد يكون على بعد 48 مليون ميل من الأرض، ولكنه يصبح مرئيا في سماء الليل فى يوم 9 أغسطس تحديدا، وسيكون فى استطالة غربية تصل إلى 19 درجة من الشمس.

ويعني هذا الوضع أن عطارد سيكون ساطعًا في سماء الليل ويمكن رؤيته بالعين المجردة ويصبح أفضل عند استخدام التلسكوب.



12 و 13 أغسطس – دش نيزكى Perseids 12 و 13 أغسطس – دش نيزكى Perseids سيصل الدش النيزكى Perseids ، إلى ذروته في 12 و 13 أغسطس، والذى سيؤدى إلى ما يصل من 60 نيزك في الساعة. Advertisements

وفي حين أن النيازك ستشع من كوكبة فرساوس، يمكن أن تظهر في أي مكان في السماء، وستكون أفضل الأماكن لرؤيتها هى التى تبتعد عن التلوث الضوئى بعيدا عن المدن.





15 أغسطس – قمر كامل سيكون القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، مما يعني أن وجهه سيكون مضاء بالكامل، وتمت تسمية هذا القمر الكامل بالقمر الكامل لسمك الحفش من قبل القبائل الأمريكية الأصلية، لأنه يحدث في وقت من السنة عندما تم اكتشاف سمكة الحفش الكبيرة في البحيرات الكبرى، كما يسمى قمر الذرة الأخضر وقمر الحبوب.





30 أغسطس - القمر الجديدأما عن الحدث الفلكي الأخير في أغسطس فهو القمر الجديد، والذي سيحدث في 30 أغسطس، ولكنه يكون غير مرئى كغيره من الأحداث.