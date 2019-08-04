شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد خريطة لجليد القارة القطبية الجنوبية من بيانات 6 أقمار صناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنهارالصفائح الجليدية في القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" بسبب تغير المناخ، وهو ما جعل العلماء يحاولون التوصل لصورة أوضح بشأن تراجع مستوى الجليد، حيث تم استخدام البيانات التي تم جمعها من 6 أقمار صناعية على مدار 25 عامًا لإنشاء الخريطة الأكثر دقة لسرعة ذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، وضع العلماء من جامعة كاليفورنيا، ومختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) في باسادينا بكاليفورنيا الخريطة، وهي أكثر دقة بعشر مرات من أي تصور آخر لحركات الأنهار الجليدية حتى الآن.

كما أنها تحدد كيفية تدفق الجليد إلى حوالي 80٪ من القارة، وأظهرت الخريطة حركة الجليد في أكثر من 70 ٪ من القارة القطبية الجنوبية، مع رسم خرائط حركة الجليد في المنطقة الداخلية من القارة بدقة عالية لأول مرة.

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الخريطة الجديدة للجليد

واعتمد فريق العلماء على بيانات من 6 أقمار صناعية لرصد الأرض من وكالات الفضاء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك وكالة الفضاء الكندية Radarsat-1 ، وقمرين صناعيين أوروبيين للاستشعار عن بعد (ERS)، وقمر صناعى متقدم لرصد الأرض تابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

وقال إريك رينو، مؤلف مشارك في الدراسة: "ستساعد هذه الخريطة علماء المناخ على تحقيق عدد من الأهداف، مثل تحديد أفضل للحدود بين الأنهار الجليدية والتقييم الشامل لنماذج المناخ الجوي الإقليمية في القارة بأكملها".