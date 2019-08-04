تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. إطلاق مركبة فينيكس إلى كوكب المريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفضاء الكثير من الأحداث منذ أول مرة استطاع الإنسان فيها أن يخترق غلاف كوكب الأرض الجوى لما خارجه، ومن بين ذلك ذكري يوم 4 أغسطس من عام 2007، حيث أطلقت وكالة ناسا الأمريكية طائرتها فينيكس في مهمة إلى المريخ.
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، صُممت المركبة الفضائية الآلية للبحث عن بيئات يمكن أن تكون مناسبة للحياة الميكروبية ودراسة تاريخ المياه على المريخ.
وانطلقت المركبة في حوالي الساعة 5:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي من محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا وقضت ما يقرب من 10 أشهر في طريقها إلى المريخ.
وهبطت فى الشمال، ولم تعثر فينكس على الجليد المائي فقط، ولكنها وجدت أيضًا ما يبدو أنه ماء سائل فى حالة غليان.
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