شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير:مستخدمو الانترنت أنفقوا 138 مليار دولار على يوتيوب خلال الربع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن شركة Sensor Tower للتحليلات أن يوتيوب يعد تطبيق الفيديو الأكثر نموا خلال الربع الثانى من عام 2019، إذ حقق إيرادات بلغت 138 مليار دولار، معظمها من الولايات المتحدة.

ووفقا لموقع Timeesofindia الهندى، جاءت أكثر من 70 ٪ من هذه الإيرادات من الولايات المتحدة، أما السوقان التاليان الكبيران لموقع الفيديوهات التابع لجوجل فهما اليابان والمملكة المتحدة اللتان ساهمتا بنسبة 7٪ و 4٪ على التوالى.

مقارنة بالعام الماضى، فإن هذا يمثل نموًا بنسبة 220٪، وبالإضافة إلى كونه أفضل تطبيق فى العالم، تصدر يوتيوب متجر التطبيقات هواتف أندرويد.

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وفقًا لتقرير Sensor Tower: "كان Kwai ثانى أعلى تطبيق لفئة الصور والفيديو فى جميع أنحاء العالم للربع الثانى 2019 مع ما يقرب من 78 مليون دولار من إجمالى الإيرادات، مما يمثل 57 فى المئة على أساس سنوى من الربع الثانى 2018، وبالنسبة إلى Kwai ، فأغلبية الأرباح- 99٪ - جاءت من الصين".

أما TikTokفهو ثالث أكبر تطبيق إجمالا، إذ قفز مركزًا واحدًا مقارنة بالعام الماضى، واحتل كل من LiveAF و PicsArt المرتبة الرابعة والخامسة فى قائمة أفضل خمسة تطبيقات ربحا.

أما على App Store ، فأفضل خمسة تطبيقات - فى فئة الصور ومقاطع الفيديو - هى YouTube و Kwai و TikTok و Facetune2 و Picsart.