تكنولوجيا: انستجرام يتيح للمستخدمين التبرع مباشرة من خلال "الاستورى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لمستخدمى انستجرام الآن التبرع للجمعيات الخيرية، بعد إضافة التطبيق لملصق "ستيكر" يمكن وضعه على صورة أو فيديو بالقصص، لإتاحة الفرصة للمتابعين بالتبرع عن طريق الضغط عليه .
نقلاً عن موقع "مترو" البريطانى، سيتيح انستجرام لأى شخص يقوم بالضغط على الملصق بالتبرع مباشرة إلى المؤسسة الخيرية، مع تأكيد على أن 100٪ من جميع التبرعات ستذهب إلى مؤسسات غيرالربحية.
وشارك فى استخدام هذه الميزة الجديدة عدد من المشاهير، وعلى رأسهم النجمة Fearne Cotton و Zoe Sugg والغواص الأولمبى Tom Daley، الذين كانوا من أوائل مستخدمى انستجرام فى المملكة المتحدة الذين قاموا بتجربة الميزة، لرفع الوعى لقضية مختلفة، إذ روجت cotton لجمعية خيرية للتوعية بسرطان الثدى.
وقال انستجرام أنه لكى تكون المؤسسات الخيرية وغير الربحية مؤهلة لجمع الأموال بهذه الطريقة على المنصة، يجب عليها ربط ملف تعريف الانستجرام بصفحة فيس بوك الخاصة بمؤسساتها.
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