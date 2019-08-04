"نكسثينك" للبرمجيات تعزز عملياتها في السعودية

الرياض - الخليج 365 :

تواصل المملكة العربية السعودية التوسع في اعتماد التقنيات المبتكرة انسجاما مع أهداف البرنامج الوطني للابتكار واستراتيجية رؤية 2030 ،ما يعني زيادة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل لافت (34.5 مليار دولار) ،خاصة تقنيات التحول الرقمي و الحوسبة السحابية ، والتنقل والحركة ، والذكاء الاصطناعي ، والروبوتات.

وسوف تعزز شركة "نكسثينك" Nexthink ، الرائدة في برمجيات تجربة الموظفين الرقمية للمؤسسات ، عملياتها الحالية في المملكة العربية السعودية تجاوبا مع النمو القوي الذي تحققه الشركة ؛ وذلك بزيادة حضورها وعدد القوى العاملة ومن خلال ابرام اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية.

ويشرف ماجد عيد ، المسئول عن عمليات الشركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ، على استراتيجية النمو في المنطقة ، حيث يقود مشاريع الأعمال الجديدة ويعزز العمليات الحالية . كما يعمل ماجد بدوره ،على التعاون عن كثب مع الفريق التقني في المملكة العربية السعودية لضمان حصول الشركات العاملة في المملكة على دعم أفضل وإحداث التطور المرتقب في تجربة الموظف الرقمي.

وقال ماجد عيد : "تعد المملكة العربية السعودية سوقًا رئيسيًا لنا وسوف نستمر في الاستثمار في هذه المنطقة من خلال زيادة القوى العاملة واتفاقيات الشراكة مع الموزعين الرئيسيين. وتتيح تقنية "نكسثينك" لقسم تكنولوجيا المعلومات في الشركات اتباع نهج استباقي لتحسين أداء تكنولوجيا المعلومات ، وحل المشكلات المحتملة بسرعة والتركيز على المبادرات على مستوى الشركة بشكل أفضل. نحن نؤمن بأن هناك حاجة واضحة لتقنياتنا وحلولنا في المملكة العربية السعودية لأنها تساعد أي مؤسسة أو شركة على إحداث التغيير في أعمالها ".

وتشمل قائمة عملاء" نكسثينك" الرئيسيين في المملكة ، القطاع الحكومي وقطاعات المالية والدفاع والاتصالات والتصنيع والرعاية الصحية و الطاقة.