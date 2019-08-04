Orange الأردن تقدم هدايا قيمة مع أجهزة Huawei

عمّان - الخليج 365 :

طرحت Orange الأردن مجدداً عرضاً مميزاً لجميع مشتركيها الحاليين والجدد، يتمثل في حصول كل من يشتري جهاز Huawei على خط Orange 7+ مجاناً، وقسائم شرائية تصل قيمتها إلى 30 ديناراً، وذلك في جميع معارضها ومن خلال متجرها الإلكتروني (eshop.orange.jo).

وقالت Orange الأردن إن هذا العرض يقدّم لمشتركيها الفرصة لتحقيق استفادة أكبر من قيمة أجهزة Huawei المميزة، وذلك بهدف تحقيق رؤية الشركة في إبقاء مشتركيها مواكبين للتطور الهائل الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات في العالم.

وفيما يتعلّق بتفاصيل العرض الجديد، قالت Orange الأردن إنه يتضمن هدايا يتم تقديمها لمشتركيها حسب سعر الجهاز الذي يشترونه، حيث سيحصل من يشتري جهاز Huawei على خط Orange 7+، وقسيمة شرائية من كارفور قيمتها 5 دنانير للأجهزة التي يزيد سعرها عن 150 ديناراً، و10 دنانير للأجهزة التي يبلغ سعرها 151 – 300 دينار، و20 ديناراً للأجهزة التي يبلغ سعرها 301 – 499 ديناراً، و30 دينار للأجهزة التي يزيد سعرها عن 500 دينار.

وتعمل Orange باستمرار على تحديث معارضها ومتجرها الإلكتروني، بما يحقق أفضل تجربة تسوّق لزبائنها، وتعمل كذلك على افتتاح المزيد من المعارض في مختلف مناطق المملكة، لتكون بذلك أقرب لكل الناس ولكل ما يهمهم، أينما كانوا وفي كل وقت.