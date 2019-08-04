تكنولوجيا: تسريبات مصورة لساعة Versa 2 المرتقب الإعلان عنها من Fitbit

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر إصدار Fitbit القادم من الساعات الذكية في أحدث التسريبات المصورة التي أطلقت مؤخراً، حيث من المتوقع أن تدعم ساعة Versa 2 الذكية مساعد Alexa هذا العام.

جاءت أحدث التسريبات المصورة لساعة Versa 2 الذكية عبر تغريدة نشرت من Evan Blass مؤخراً، حيث تقدم Fitbit هذه الساعة قريباً كإصدار جديد لساعة Versa الحالية التي أطلقت في مارس 2018.

ومن المقرر أن تقدم Fitbit ساعة Versa 2 بنفس المميزات الرئيسية لتتبع تدريبات اللياقة البدنية ونشاط المستخدم، كما تأتي الساعة الذكية ببعض المميزات الجديدة أيضاً، حيث يأتي في تصميم الساعة الذكية اثنان أو ثلاثة من الأزرار المخصصة.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن الساعة الذكية ستتوافق مع مساعد امازون الرقمي Alexa، أيضاً يأتي هذا الإصدار بالتصميم المربع للشاشة، كما تتضمن الساعة الذكية مستشعر PurePulse في الجهة الخلفية.

Advertisements

يذكر أن ساعة Versa 2 ستكون ثاني إصدارات الشركة المقدمة هذا العام، حيث كشفت Fitbit خلال الفترة الماضية عن ساعة Versa Lite، التي تعد إصدار أقل تكلفة من سلسلة ساعات Versa.

المصدر

اعلان

