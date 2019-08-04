شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض شحنات الأجهزة اللوحية عالميا بنسبة 5٪ خلال الربع الثانى من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شركة الأبحاث السوقية International Data Corporation (IDC) تقريرًا عن شحنات الهواتف الذكية فى جميع أنحاء العالم خلال الربع الثانى من عام 2019 مؤخرا، وبالمثل، نشرت IDC الآن تقريرًا عن شحنات الأجهزة اللوحية العالمية، حيث يظهر انخفاضًا بنسبة 5.0٪ على أساس سنوى خلال الربع الثانى من عام 2019.

ووفقًا للبيانات الأولية من International Data Corporation، انخفضت شحنات الأجهزة اللوحية العالمية إلى 32.2 مليون وحدة، فيما تمكنت أبل من زيادة حصتها مقارنةً بالربع الثانى من عام 2018 واكتساب 6.1٪ على أساس سنوى وتشير التقارير إلى أن iPad Air فى الربع الثانى من عام 2018 ساعد أبل على مضاعفة شحناتها اللوحية القابلة للفصل.

وتأتى هواوى فى المرتبة الثالثة بحوالى 3.3 مليون شحن كما انخفضت بنسبة 6.5٪ على أساس سنوى إلى 3.5 مليون شحنات فى الربع الثانى من عام 2018، تليها أمازون بـ 2.4 مليون شحنات ولينوفو بـ 1.9 مليون شحنات فى الربع الثانى 2019.