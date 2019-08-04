شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 100 مليون مستخدم يعتمدون على Google Files لتفريغ مساحة هواتفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن تطبيق Google Files المسؤول عن التخلص من الملفات غير الهامة للمستخدمين وإفراغ ذاكرة الهاتف من المخلفات، يقوم بإزال ما يصل إلى 8 جيجا بايت من المساحة كل ثانية، اى ما يعادل 2200 صورة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن ما يصل إلى 100 مليون شخص حول العالم يقومون كل شهر باستخدام التطبيق لتخفيض مساحة وإدارة المحتوى على هواتفهم، حسبما أعلنت الشركة، وكانت شركة جوجل قد أعادت تصميم تطبيقها "Files Go" لتخفيض الذاكرة فى نوفمبر 2018، حيث يساعد التطبيق المستخدمين على العثور على الملفات بشكل أسرع ومشاركتها مع الآخرين حتى بدون اتصال بالإنترنت.

وقالت الشركة أنه فى جميع أنحاء العالم، يساعد Google Files الأشخاص على حذف أكثر من 300 نسخة مكررة و 150 كوميكس كل ثانية، ويمكن للتطبيق العثور على الملفات واقتراحها بسرعة لإزالتها باستخدام تقنية رؤية الجوال من Google "، وقد تم إنشاء Google Files للأشخاص الذين لديهم سعة تخزينية منخفضة للهاتف، ويعيش الكثير منهم فى مناطق مثل الهند ونيجيريا والبرازيل وغالبًا ما تنفد المساحة اليومية منهم