شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: eBay تقاضى كبار موظفى أمازون وتتهمهم بالتآمر لجذب الباعة لمنصتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت منصة التجارة الإلكترونية eBay دعوى قضائية ضد 3 مدراء فى منصة التجارة الإلكترونية أمازون، تتهمها فيها بمحاولة إغراء الباعة وجذبهم للانتقال للبيع عبر أمازون بدلا من "إى باي"، وبحسب الدعوى القضائية فإن مدراء أمازون ييومون بالتسجيل فى eBay بأسماء مزيفة ويتواصلون مع الباعة برسائل خاصة، ثم يدعونهم للتسجيل والبيع عبر أمازون بطرق ملتوية وبالتحايل على قيود eBay.

وبحسب موقع nytimes الأمريكى، فإن هذه لا تعد المرة الأولى التى تتهم فيها eBay منافستها أمازون، بأنها تقوم بإقناع الباعة للإنتقال إليها، ففى أكتوبر الماضى اتهمتها بقيام 50 مندوب مبيعات فى أمازون بإرسال أكثر من ألف رسالة خاصة إلى باعة متنوعين فى eBay، وقد وعدت حينها أمازون بالتحقيق فى الموضوع، لكن هذا لم يكفى eBay التى رفعت دعوى قضائية تم توجيهها للتحكيم الخاص.

أما فيما يتعلق بالدعوى القضائية الجديدة، فإنه تستهجف مستوى أعلى من الموظفين، وتدور حول اتهامات بالابتزاز المالى والاحتيال عبر سلوك منظم تقوم به أمازون، حيث يرى eBay أن أمازون يحفز مندوبى مبيعاته بالاعتماد على الطرق الملتوية والتحايل لتحقيق أهدافه من خلال جذب البائعين من eBay.