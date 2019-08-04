شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب سيتيح للمستخدمين فتح نفس الحساب على أكثر من جهاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن خدمة التراسل الفورى "واتس آب" تخطط لإتاحة الفرصة للمستخدمين قريبا لفتح حساب واحد على أكثر من جهاز، وذلك بحسب موقع WABetaInfo، فيما يحرص واتس آب على إضافة تحديثات جديدة للتطبيق تضم العديد من المميزات بشكل مستمر، إذ أضافت مؤخراً تحديث جديد للواجهة البرمجية فى التطبيق، مع دعم المستخدمين بميزة التسجيل بتقنية Face ID أو Touch ID، مع مزيد من الإجراءات للخصوصية.

وقد أكد تقرير WABetaInfo أن واتس اب سيتيح قريباً ميزة تنشيط حساب المستخدم على أكثر من جهاز فى نفس الوقت، حيث يمكن للمستخدمين من خلال هذه الميزة استخدم نفس الحساب على أجهزة أندوريد و iOS أيضاً، وذلك دون الحاجة لتثبيت التطبيق والتسجيل من جديد بشكل منفصل وبحساب جديد على المنصات المختلفة، إذ يمكن تشغيل التطبيق والتسجيل بنفس الحساب فى منصات وأجهزة مختلفة فى نفس الوقت.

وأشار التقرير أيضا إلى أن واتس آب يعمل أيضاً على تطوير تطبيق UWP الذى سيتيح استخدام تطبيق واتس آب بين أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية دون الحاجة للإتصال بشبكة الإنترنت، ومن المقرر أن يعمل واتس اب على دعم المستخدمين برمز خاص للتحقق عند استخدام التطبيق على جهاز أخر، لكن يقال إن الميزة الجديدة قيد التطوير ولا توجد معلومات حول موعد إطلاق واتس آب لهذه الميزة رسميًا.