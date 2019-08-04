تكنولوجيا: Mediatek تخطط لبدء الإنتاج الضخم لمعالج 5G في الربع الأول من 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Mediatek عن خططها لبدء الإنتاج الضخم لمعالج 5G مع شريحة مودم Helio M70 في الربع الأول من عام 2020، حيث جاءت تصريحات الشركة أثناء الإعلان عن تقريرها المالي للنصف الأول من 2019.

كشفت شركة Mediatek عن تقريرها المالي للنصف الأول من عام 2019، حيث إستطاعت الشركة أن تحقق زيادة في الإيرادات الشهرية بنسبة 16.8%، من جانب أخر جذبت الشركة التايوانية الإنتباه بإعلان أخر عن معالج 5G.

ولقد أكد الرئيس التنفيذي للشركة Cai Lixing في إعلانه عن المعالج، على خطط الشركة لعرض النماذج الأولى للمعالج خلال الربع الثالث من 2019، بينما تبدأ الشركة الإنتاج الضخم في الربع الأول من 2020، وهو الوقت الأنسب وفقاً لرؤية الشركة لدعم الإصدارات القادمة من هواتف 5G.

وتأتي شريحة 5G من شركة Mediatek مدمجة في نظام وحدة معالجة، إلا أن الشركة لم تؤكد على العلامة التجارية للمعالج حتى الآن، كما أن المعالج يرتكز على معمارية ARM، ويضم أنوية Cortex-A77 مع كرت شاشة Mali-G77.

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أيضاً من المقرر أن يدعم معالج 5G من الشركة تردد Sub-6 GHz، إلى جانب تحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي، والكاميرة حيث يدعم مستشعر بدقة 80 ميجا بيكسل، وتسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

يذكر أن الشركات التي تعتمد على معالجات Mediatek لبعض الإصدارات من الهواتف الذكية تشمل كلاً من Oppo، وvivo لذا من المتوقع أن تقدم كلا الشركتين إصدارات جديدة بمعالج Mediatek العام المقبل.

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