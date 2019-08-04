تكنولوجيا: هواوي تسجل حقوق الملكية الفكرية لهواتف P400 وP500 وأيضاً P600 في المملكة المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة هواوي حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالعلامة التجارية المقررة لإصدارات الشركة القادمة من سلسلة هواتف P الذكية، حيث تم تسجيل كلاً من P400 وP500 وأيضاً P600 في المملكة المتحدة مؤخراً.

تستعد شركة هواوي لإطلاق سلسلة هواتف P العام المقبل بعلامة تجارية جديدة، حيث سجلت العملاق الصيني حقوق الملكية الفكرية لثلاثة من هواتف P في مكتب حقوق الملكية الفكرية في المملكة المتحدة.

وتشير التوقعات إلى أن هواوي انتهت من تسمية هواتف P برقمين، نظراً لإختيار هواوي لعلامة تجارية مكونة من ثلاثة أرقام في هواتف P400 وP500 وأيضاً P600.

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من جانب أخر تعد علامات هواوي التجارية في سلسلة P و Mate أكثر العلامات التجارية في الشركة المميزة بتسمية واضحة، وذلك على عكس العلامات التجارية الأخرى لهواتف الشركة.

يذكر أن هواوي تجري تغييرات على العلامات التجارية لهواتفها الذكية بالفعل منذ فترة، حيث جاءت علامة P10 لتستبدل علامة P9 المتوقعة للهاتف، كما جاءت علامة 20 العام التالي كبديل للعلامة المتوقعة 11، لتصل الشركة الآن إلى P30، وهو نفس المنهج الذي اتبعته هواوي تقريباً في علامة Mate المميزة.

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