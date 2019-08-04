الكشف عن بعض التفاصيل من Tencent و Nintendo حول إطلاق Switch في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مُنتظراً، فقد قامت كل من Tencent و Nintendo في الثاني من أغسطس الحالي بتوضيح بعض الخطط حول الإطلاق المُنتظر لمنصة Switch في السوق الصيني، إلا أن الجهاز لم يحصل على موعد رسمي للإصدار أو سعر، و يبدو أن هناك بعض العوائق القانونية التي ما زالت تحول دون ذلك.

Tencent ستقوم ببيع الجهاز و توزيعه في الصين، و هي مسؤولة عن ترجمة بعض الألعاب للغة الصينية المُبسطة، و قد تم تأكيد ألعاب Zelda Breath of the Wild و Super Mario Odyssey كعناوين للإطلاق هناك. ستقوم Tencent باستضافة خوادم الشبكة للجهاز في الصين، علماً أن مستضيف الخدمة خارج الصين هي Google، إلا أن Google محظورة في الصين. أخيراً، سيقبل المتجر الرسمي للجهاز الدفع عن طريق WeChat Pay، علماً أن منصة WeChat مملوكة لشركة Tencent.

في الوقت الحالي ما زالت مبيعات الأجهزة المنزلية في الصين محدودة جداً، و من غير المتوقع أن تؤثر على الأداء التجاري لشركات الأجهزة المنزلية، و تتوقع وكالة Niko Partner أن تتجاوز مبيعات هذه الأجهزة المليون وحدة بحلول العام 2023.