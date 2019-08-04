فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة سوني عن تقريرها للربع الأول من العام المالي الجديد، و أعلنت الشركة عن أعلى أرباح تشغيلية في تاريخها للربع الأول من العام المالي، و ثاني أعلى صافي ربح لنفس الفترة الزمنية في تاريخها، و قد وصل صافي الأرباح إلى 1.38 مليار دولار.
هذا الرسم البياني من سوني يُشير إلى أن ربحية Playstation قد باتت تُشكل ثلث ربحية شركة سوني بأكملها و بنسبة 32%، في المركز الثاني يأتي قسم أشباه الموصلات بنسبة 21%، و في المركز الثالث يأتي قسم الخدمات المصرفية بنحو 20%.
و يُذكر بأن جهاز سوني المنزلي Playstation 4 نجح في تخطي حاجز 100 مليون وحدة مباعة، في إنجازٍ تاريخي.
كانت هذه تفاصيل خبر Sony تُعلن عن أرباح قياسية للربع الأول من العام المالي 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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