Sony تُعلن عن أرباح قياسية للربع الأول من العام المالي 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة سوني عن تقريرها للربع الأول من العام المالي الجديد، و أعلنت الشركة عن أعلى أرباح تشغيلية في تاريخها للربع الأول من العام المالي، و ثاني أعلى صافي ربح لنفس الفترة الزمنية في تاريخها، و قد وصل صافي الأرباح إلى 1.38 مليار دولار.

هذا الرسم البياني من سوني يُشير إلى أن ربحية Playstation قد باتت تُشكل ثلث ربحية شركة سوني بأكملها و بنسبة 32%، في المركز الثاني يأتي قسم أشباه الموصلات بنسبة 21%، و في المركز الثالث يأتي قسم الخدمات المصرفية بنحو 20%.

و يُذكر بأن جهاز سوني المنزلي Playstation 4 نجح في تخطي حاجز 100 مليون وحدة مباعة، في إنجازٍ تاريخي.