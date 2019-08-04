شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Intel تكشف عن "الجيل العاشر" من معالجات أجهزة اللاب توب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "انتل" عملاق صناعة شرائح المعالجات عن مجموعة من المعالجات الجديدة التى تصل ضمن الجيل العاشر والمخصصة للاستخدام فى أجهزة اللاب توب والأجهزة المتحولة "2×1".

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فتحمل هذه المعالجات الاسم الرمزى Ice Lake وتأتى بشريحة رسوميات مطورة ودعم أفضل للاتصالات اللاسلكية مثل Wi-Fi 6 والسلكية عبر Thunderbolt 3 مع تحسينات كبيرة فيما يتعلق بمهام تحرير الصور والألعاب، فيما ينتظر أن تصل المجموعة الأولى من المعالجات خلال موسم العطلات القادم وسيكون عددها حوالى 35 إصدار وتأتى بشرائح Ice Lake-U و Ice Lake-Y.

وفيما يتعلق بالمواصفات، فإن معالجات الجيل العاشر تحمل 4 أنوية، مع ذاكرة كاش 6 أو 8 ميجابايت، وتدعم ذاكرة عشوائية حتى 64 جيجا بايت، من نوعية DDR4-3200، وسيكون هناك عدد من الأنواع من حيث استهلاكها للطاقة، والتى تبدأ من 9 وتصل حتى 28 واط، وبتردد يصل حتى 4.1 جيجاهرتز مع خاصية التربو.

وقالت إنتل إن هذه المجموعة من المعالجات تجلب الذكاء الاصطناعى عالى الأداء (AI) إلى الكمبيوتر الشخصى على نطاق واسع، وقال كريس ووكر، نائب رئيس إنتل للشركات والمدير العام لمنصات Mobility : "هذه المعالجات من الجيل العاشر من إنتل كور تنقل النموذج إلى ما يعنيه تحقيق الريادة فى منصات أجهزة الكمبيوتر المحمولة".