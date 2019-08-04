شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد جوجل سيكون قادر على قراءة رسائل واتس آب وتليجرام والرد عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل المساعد الذكى التابع لجوجل Google Assistant على ميزة جديدة تسمح له بقراءة الرسائل من تطبيقات الجهات الخارجية بما فى ذلك واتس آب، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن Android Police، حيث سيتمكّن مساعد Google من قراءة الرسائل الواردة من تطبيقات مثل WhatsApp و Telegram و Slack و Discord و GroupMe وغير ذلك والرد عليها.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففى وقت سابق، عندما كان المستخدم يوجه للمساعد الشخصى أمر "قراءة رسائلي"، كان بإمكانه الوصول إلى تطبيق SMS الأصلى أو تطبيق Hangouts من جوجل، لكن الآن، عندما تطلب نفس الشيء، سيطلب منك مساعد جوجل أولا منح إذن للوصول إلى الإشعارات، بعد ذلك، سيمنحك إخلاء المسؤولية بأنه بمجرد تمكين هذا، "ستتمكن جوجل من قراءة جميع الإخطارات بما فى ذلك المعلومات الشخصية مثل أسماء جهات الاتصال ونص الرسائل التى تتلقاها.

وسيكون أيضًا قادرًا على رفض الإخطارات أو تشغيل أزرار الإجراءات التى تحتوى عليها، وسيؤدى ذلك أيضًا إلى منح التطبيق القدرة على إيقاف تشغيل "عدم الإزعاج" أو إيقاف تشغيل الإعدادات ذات الصلة وتغييرها، و"يمكن للأدوات الآن التحقق من توفر ميزة مساعد جوجل الجديدة هذه على مساعدها (إصدار التطبيق 0.1.1879345513).

وبمجرد السماح بذلك، فسيقرأ جميع الرسائل الأخيرة التى قد يكون المستخدم استلمها، بغض النظر عن التطبيق الذى تلقاها عليه، وأيضًا، بمجرد قراءتها للرسالة، سيسألك ما إذا كنت تريد الرد عليها - والتى يمكنك كتابتها أو إملاءها، وبالنسبة للرسائل ذات المرفقات، ستخبرك ببساطة أن "الرسالة الجديدة من [اسم جهة الاتصال] تحتوى على صور أو فيديو أو صوت.