شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطرح مجموعة ملحقات جديدة لهواتفها الذكية في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

FreeBuds Lite

MiniSpeaker

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - طرح HUAWEI WATCH GT وفي مصر

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن طرح مجموعة ملحقات جديدة للهواتف الذكية في مصر، وتتضمن هذه الملحقات على كل من ساعة هواوي الذكية HUAWEI WATCH GT، سماعات الأذن اللاسلكية FreeBuds Lite وسماعات محمولة MiniSpeaker.

وقال "كيث لي"، نائب رئيس هواوي مصر، "نحن في هواوي نعمل منذ سنوات عديدة على تطوير نظام Huawei’s Ecosystem، النظام الذي يربط كافة الأجهزة الذكية ببعضها ويساعد المستخدمين على توصيل جميع أجهزتهم الذكية وتطبيقاتها ببعض بطريقة سهلة وسريعة، مثل أن هاتف هواوي الذكي يستطيع التواصل والتحكم بالأجهزة المتصلة والمحيطة به، أي أن الهاتف بمقدوره أن يتحكم بالساعة الذكية التي يرتديها المستخدم والسماعات اللاسلكية وغيرها من الأجهزة الذكية المتصلة به."

وأضاف "لي"، "أن بطرح ملحقات الهواتف الذكية مثل ساعة هواوي الذكية HUAWEI WATCH GT، سماعات الأذن اللاسلكية FreeBuds Lite وسماعات محمولة MiniSpeaker ليس مقتصر على كونها ملحقات ترفيهية فقط، بل انها تعد إحدى حلول هواوي الذكية للارتقاء بتجربة المستخدم في أي وقت ومكان."

ساعة هواوي HUAWEI WATCH GT

أطلقت هواوي اصدارين من ساعتها HUAWEI WATCH GT: الإصدار الأول هو Active Edition، الذي يتميز بحجم 46 ملم، والذي يأتي بشكلين وهما Classic and Sport Edition. بينما الإصدار الثاني هو Elegant Edition، الذي يتميز بحجم 42 ملم ويأتي باختيار حواف مُصممة من السيراميك.

يتمتع الاصدارين بنفس البطارية المزودة في ساعات HUAWEI WATCH GT والتي تتميز بطول عمرها الفائق، كما أن الساعة تقدم تصميم أفضل مقارنة بسابقتها، حيث أن الساعة تدعم سيناريوهات أكثر، مثل أن بطارية الساعة يمكن أن تدوم لأسبوع كامل من العمل وفقاً للسيناريو الاستخدام الأمثل. عمر بطارية ساعة هواوي HUAWEI WATCH GT هو أكثر ما يميزها عن بقيتها من الساعات المنافسة وهو ما تتحدي به هواوي جميع منافسيها بالإضافة الي شحنها السريع وعلى فترات بعيدة بين كل شحنة والأخرى.

يمكن لساعة هواوي HUAWEI WATCH GT أن تراقب معدل ضربات القلب وتتابع معدل النوم لدي المستخدم من خلال ميزة HUAWEI TruSleep 2.0 وتكنولوجيا HUAWEI TruSeen 3.0 Heart-rate Monitoring Technology وتختص هذه المزايا مراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الحقيقي ومراقبة نمط النوم الذي يتبعه المستخدم، كما تقدم الساعة أكثر من 200 اقتراح لمساعدة المستخدم في النوم بشكل أفضل.

Advertisements

سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds Lite

تأتي سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds Lite بصندوق صغير لحفظ السماعات وشحنها في نفس الوقت، كما أن السماعات تتميز بتقنية الشحن فائق السرعة، حيث أن المستخدم لن تستمر طويلاً دون السماع الي الموسيقي. تقوم سماعات Huawei FreeBuds Lite بالاتصال بجميع الأجهزة التي تعمل بالبلوتوث، كما أن السماعات تدعم كلا نظامي التشغيل Android وiOS.

تتميز سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds Lite بخاصية tap-control المبتكرة، حيث يقوم المستخدم بلمسها مرتين عند تشغيل أو إيقاف الموسيقي. مع الصندوق الصغير الذي يقوم بشحن السماعات، توفر السماعات 12 ساعة من تشغيل الموسيقي بمجرد أن تشحنها لمدة 15 دقيقة فقط.

سماعات HUAWEI MiniSpeaker

تأتي سماعات هواوي HUAWEI MiniSpeaker بتقنية Bluetooth 4.2 وبطارية بحجم 660 ميلي أمبير لتدوم حتى 4 ساعات من تشغيل الموسيقي وحتى 3 ساعات من اجراء المكالمات (عندما يتم ايصالها بهاتف ذكي). يمكن التحكم بالسماعات عن طريق برنامج Huawei’s audio control كما انها مقاومة للماء وتأتي بلوني Graphite Black وEmerald Green.

والجدير بالذكر، أن هواوي طرحت ملحقاتها الجديدة المكونة من HUAWEI WATCH GT، FreeBuds Lite وMiniSpeaker بأسعار تنافسية بجانب جودتها العالية من حيث الأداء والتكنولوجيا المتطورة التي تحتويها.