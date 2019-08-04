فاطمة أيت طالب - دبي - يشهد معرض China Joy لألعاب الفيديو إقبالاً كبيراً هذا العام يفوق ما حققه في العام الماضي بفارق مُذهل، و يشير إلى تزايد اهتمام اللاعبين الصينيين بالأجهزة المنزلية، التي ظلّت محظورةً هناك لسنوات طويلة قبل أن يتم فك الحظر عنها في 2015.
و قد أشار المُحلل “دانييل أحمد” من Niko Partners على Twitter بأن اليوم الأول من المعرض قد شهد حضوراً تجاوز 101 ألف شخص، مقابل 6 آلاف شخص فقط لنفس اليوم في العام الماضي، و شهد اليوم الثاني حضور 134 ألف شخص، مقابل 918 شخصاً في اليوم الثاني من معرض العام الماضي.
و يُذكر بأن شركة سوني تعمل بكثافة مع المطورين في الصين من أجل نشر الألعاب لمنصة Playstation 4، أما Nintendo فستتعاون مع Tencent التي ستقوم بتوزيع جهاز Switch في الصين بنفسها.
كانت هذه تفاصيل خبر معرض China Joy يشهد إقبالاً ضخماً هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.