معرض China Joy يشهد إقبالاً ضخماً هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - يشهد معرض China Joy لألعاب الفيديو إقبالاً كبيراً هذا العام يفوق ما حققه في العام الماضي بفارق مُذهل، و يشير إلى تزايد اهتمام اللاعبين الصينيين بالأجهزة المنزلية، التي ظلّت محظورةً هناك لسنوات طويلة قبل أن يتم فك الحظر عنها في 2015.

و قد أشار المُحلل “دانييل أحمد” من Niko Partners على Twitter بأن اليوم الأول من المعرض قد شهد حضوراً تجاوز 101 ألف شخص، مقابل 6 آلاف شخص فقط لنفس اليوم في العام الماضي، و شهد اليوم الثاني حضور 134 ألف شخص، مقابل 918 شخصاً في اليوم الثاني من معرض العام الماضي.

و يُذكر بأن شركة سوني تعمل بكثافة مع المطورين في الصين من أجل نشر الألعاب لمنصة Playstation 4، أما Nintendo فستتعاون مع Tencent التي ستقوم بتوزيع جهاز Switch في الصين بنفسها.