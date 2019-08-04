تقرير: اللاعب Ninja حصل على 50 مليون دولار للانتقال إلى منصة Mixer من مايكروسوفت

فاطمة أيت طالب - دبي - عُرف اللاعب الشهير Ninja على منصة Twitch المخصصة للبث بفضل مهاراته الفائقة في لعبة الباتل رويال Fortnite، و يُمكن القول بأن لاعبين بكفاءة Ninja، هم أيضاً يلعبون دورهم في جذب اللاعبين و استقطابهم إلى هذه اللعبة أو تلك، أو حتى إلى منصة مثل Twitch بأكملها.

حسناً، الحساب الرسمي لمنصة Mixer الخاصة بالبث من شركة مايكروسوفت رحبت باللاعب Ninja بعد أن نجحت الشركة في استقطابه إلى منصتها، و لا شك أن مايكروسوفت تأمل جذب جمهور Ninja العريض ليتحول إلى استخدام Mixer من أجل المشاهدة عوضاً عن Twitch. الإعلامي “توم وارن” من شبكة The Verge أكّد بأن Ninja حصل على مبلغ لا يقل عن 50 مليون دولار من أجل هذا الانتقال.